كولومبيا ستسمح بحضور 30 في المئة من سعة الملاعب

المصدر: وكالات

كشف وزير الرياضة الكولومبي بأن بلاده وهي احدى دولتين، إلى جانب الارجنتين ستستضيف كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا اميركا)، ستسمح بحضور جماهيري بنسبة 30 في المئة من سعة الملاعب بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال ارنستو لوسينا لراديو "كاراكول" "لا معنى لاقامة كوبا اميركا من دون جمهور. نحن في صدد العمل على البروتوكول الصحي للسماح بنسبة 30 في المئة من سعة الملاعب".

قد ترتفع هذه النسبة اذا سارت خطة كولومبيا في التلقيح بحسب البرنامج الموضوع لها وفي حال تراجعت نسبة الاصابات.

حتى يومنا، تلقى 149 الف شخص جرعة اللقاح من اصل 35 مليون نسمة هو عدد سكان كولومبيا.

وتقام كوبا اميركا التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 في الفترة من 11 يونيو الى العاشر من يوليو المقبلين، وهي المرة الاولى التي تقام في دولتين.

واقُفلت الملاعب الرياضية في كولومبيا امام الجمهور منذ مارس الماضي.

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