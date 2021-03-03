جامعة مصرية تثير الجدل حول وفاة نجم الزمالك بن شرقي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أثارت جامعة سوهاج المصرية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما، نشرت سؤالاً افتراضياً حول وفاة نجم الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي.



وحسب صحيفة الأهرام المصرية نشر أحد أساتذة كلية الحقوق، المنتدب إلى جامعة سوهاج، وضع امتحاناً للفرقة الرابعة لمادة القانون الدولي الخاص، يتضمن سؤالاً افتراضياً عن وفاة لاعب الزمالك أشرف بن شرقي.



وأشارت إلى أن إدارة جامعة أسيوط قامت بإحالة تلك الواقعة إلى التحقيق فور وصول شكوى رسمية من جامعة سوهاج، لتقدير حجم المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بشأن صاحبها.



من جهته، وجه وزير التعليم العالي والبحث العالي، د.خالد عبدالغفار، بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر «القانون الدولي الخاص» للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، وذلك بسبب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذي أداه طلاب الفرقة الرابعة، الثلاثاء، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.



وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير أجرى اتصالاً هاتفّياً باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكداً تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

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