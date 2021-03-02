إطلاق سراح رئيس برشلونة السابق بارتوميو

المصدر: وكالات

أُطلق سراح رئيس برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو، ومساعده جاومي ماسفيرير، اليوم، بعد جلسة استماع أمام القضاء على خلفية التحقيقات بشأن فضيحة "بارساغايت" المتعلقة بحملة مزعومة من التشهير ضد شخصيات بارزة في النادي وفساد.

وأفرج قاضي التحقيق عن بارتوميو وماسفيرير، بعدما مارسا "حقهما في الامتناع عن التكلم"، ومنحهما "إفراجاً مشروطاً"، إلا أن التحقيق "مازال مفتوحاً"، بحسب ما جاء في بيان للمحكمة العليا في برشلونة. وكانت الشرطة اعتقلت الرئيس ومساعده الإثنين بعدما داهمت مقر النادي الكاتالوني.

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