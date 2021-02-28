الدوري الإيطالي: انتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا

المصدر: وكالات

واصل إنتر ميلان زحفه نحو اللقب الأول لها منذ ثلاثيته التاريخية عام 2010 بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليا على حساب ضيفه جنوى 3-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما انتزع الصدارة في المرحلة قبل الماضية من جاره اللدود ميلان ثم ابتعاده في الصدارة بفارق أربع نقاط بفوزه الأحد الماضي على "روسونيري" بالذات 3-صفر، وسع إنتر الفارق الأحد عن فريق المدرب ستيفانو بيولي الى سبع نقاط بانتظار المباراة الشاقة الذي يخوضها الأخير مساء ضد مضيفه روما.

وأعلن فريق المدرب أنتونيو كونتي عن نيته باكرا، إذ افتتح التسجيل بعد 32 ثانية فقط حين انطلق بهجمة سريعة وصلت على إثرها الكرة الى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي مررها للبلجيكي روميلو لوكاكو، فتقدم بها الأخير قبل أن يسددها أرضية قوية على يمن الحارس ماتيا بيرين، رافعا رصيده الى 18 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف خلف نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن هدف لوكاكو بعيد جدا عن الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي والذي سجله البرتغالي لياو لصالح ميلان (2-1) في 20 ديسمبر أمام ساسوولو بعد 6 ثوان فقط على البداية.

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