ثنائية بيل تقود توتنهام لفوز ساحق على بيرنلي

المصدر: وكالات

قدم جاريث بيل أفضل عروضه منذ عودته على سبيل الإعارة إلى توتنهام هوتسبير وسجل هدفين في فوز فريقه 4-صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وواصل اللاعب الويلزي صحوته في الآونة الأخيرة وشارك أساسيا للمرة الثالثة فقط هذا الموسم وسجل الهدف الأول بعد مرور دقيقتين من مدى قريب.

وصنع بعد ذلك الهدف الثاني لهاري كين بعد 15 دقيقة قبل أن يجعل لوكاس مورا النتيجة 3-صفر في نهاية الشوط الأول.

وأحرز بيل هدفه الثاني في المباراة بطريقة رائعة في الدقيقة 55 ليعود توتنهام إلى مستواه في الدوري بعد هزيمته في خمس من مبارياته الست السابقة.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة من 25 مباراة وأنعش آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي. ويحتل بيرنلي المركز 15 برصيد 28 نقطة.

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