سيتي يصل للفوز 20 على التوالي ويحلّق أكثر في الصدارة

المصدر: وكالات

ابتعد مانشستر سيتي بفارق 13 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب تغلبه 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد اليوم السبت ليحقق انتصاره 20 على التوالي بجميع المسابقات.

وتقدم سيتي بعد نصف ساعة عندما حول المدافع روبن دياز تمريرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس داخل المرمى لكن الفريق الضيف أدرك التعادل عبر ميخائيل أنطونيو قبل دقيقتين من الاستراحة.

وحسم فريق المدرب بيب جوارديولا انتصاره 14 على التوالي في الدوري عندما سدد المدافع جون ستونز في الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رياض محرز.

وكاد وست هام، رابع الترتيب والذي قدم أداء جيدا في المباراة، أن يخطف التعادل لكن عيسى ديوب لم يتمكن من لعب ضربة رأس بشكل جيد من تمريرة جيسي لينجارد العرضية.

ورفع الفوز رصيد سيتي، الذي لم يخسر في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات، إلى 62 نقطة من 26 مباراة فيما يملك مانشستر يونايتد 49 نقطة قبل أن يخرج لملاقاة تشيلسي غدا الأحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news