عاجل.. قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي تسفر عن موقعة نارية

المصدر: وكالات

سحبت اليوم الجمعة في نيون (سويسرا) قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الايطاليا.. وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

أياكس امستردام (هولندا) - يونغ بويز (سويسرا)

دينامو كييف (اوكرانيا) - فياريال (اسبانيا)

روما (ايطاليا) - شاختار دانييتسك (أوكرانيا)

اولمبياكوس (اليونان) - ارسنال (انجلترا)

دينامو زغرب (كرواتيا) - توتنهام (انجلترا)

مانشستر يونايتد (انجلترا) - ميلان (ايطاليا)

سلافيا براغ (تشيكيا) - رينجرز (اسكتلندا)

غرناطة (اسبانيا) - مولده (النرويج)

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