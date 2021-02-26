ليفربول يلتقى خبراً صادماً يزيد أوجاعه في الموسم الحالي

المصدر: وكالات

تلقى ليفربول الانجليزي ضربة قوية بعد أن تبين ان اصابة قائده ولاعب وسطه جوردان هندرسون ضد ايفرتون الاسبوع الماضي ستجبره على الغياب عن الملاعب حتى ابريل المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في اسفل عضلات البطن.

واصدر ليفربول بيانا جاء فيه بان "لا فترة زمنية محددة لعودته الى الملاعب" مشيرا الى ان اللاعب "سيغيب مبدئيا الى ما بعد فترة المباريات الدولية اواخر مارس".

واضطر هندرسون الى عدم اكمال مباراة الدربي التي خسرها فريقه صفر-2 في الدوري المحلي وسينضم الى عدد كبير من زملائه المصابين وعلى رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز والكاميروني جويل ماتيب والبرازيلي فابينيو.

وسيغيب هندرسون بالتالي على الأقل عن خمس مباريات لفريقه بينها لقاء القمة ضد تشلسي في الدوري المحلي ومباراة الاياب ضد لايبزيغ الالماني في ثمن النهائي ضمن دوري ابطال اوروبا، بالاضافة الى ثلاث مباريات لمنتخب بلاده ضد سان مارينو وألبانيا وبولندا ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022.

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