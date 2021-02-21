ميسي يسجل وبرشلونة يسقط في فخ التعادل أمام قادش

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه قادش خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل أليخاندرو فيرنانديز لقادش في الدقيقة 89 من ركلة جزاء أيضا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما رفع قادش رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبهذه النتيجة فشل برشلونة من الثأر من هزيمته أمام قادش 1 / 2 في مباراة الدور الأول.

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