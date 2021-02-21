ويستهام يهزم توتنهام وينتزع المركز الرابع في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

صعد فريق ويستهام إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على توتنهام 2 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ورفع ويستهام رصيده إلى 45 نقطة لينتزع المركز الرابع من تشيلسي الذي تعادل مع ساوثهامبتون 1 / 1 أمس السبت في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري.

وأنهى ويستهام الشوط الأول للمباراة متقدما بهدف وحيد سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة الخامسة.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جيسي لينجارد الهدف الثاني لويستهام قبل أن يرد توتنهام بهدف وحيد سجله لوكاس مورا في الدقيقة 64 .

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