خبر مزعج لعشاق بايرن ميونيخ

المصدر: وكالات

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أنه سيفقد خدمات كورنتين توليسو، لاعب خط الوسط، على الأرجح لنهاية الموسم بسبب إصابته بتمزق وتر في فخذه الأيسر.

وذكر بايرن، متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا)، اليوم الجمعة، أن الفرنسي توليسو تعرض للإصابة خلال مران الفريق أمس الخميس وخضع لعملية جراحية.

وقال المدرب هانسي فليك في بيان للنادي إن اللاعب سيغيب لمدة ثلاثة أشهر وهو ما يعني أيضا أنه سيغيب عن المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) المؤجلة من العام الماضي.

وقال فليك في وقت لاحق للصحفيين: "أشعر بالأسف له، كان يعاني من الكثير من الآلام".

وأضاف: "أظهر لتوه مقدار الجودة التي يتمتع بها. أنا أكثر من مقتنع به. كوكو يحتاج للسير على نفس المنوال وكان سيكتسب ذلك حاليا. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام وسندعمه حاليا".

وانضم توليسو لقائمة الغيابات بالفريق والتي تضم أيضا توماس مولر، وبنيامين بافارد، ودوجلاس كوستا، وسيجر نابري، ولكن الفريق استعاد خدمات الثنائي خافي مارتينيز وليون جوريتسكا بعد شفائهما من فيروس كورونا، كما عاد جيروم بواتينج بعد انتهاء مشاكله الشخصية، وذلك قبل المواجهة الصعبة التي تنتظر بايرن غدا السبت في الدوري الألماني أمام آينتراخت فرانكفورت.

وأثنى فليك على فرانكفورت وقال :" لمثل هذه المباريات نلعب كرة القدم. لديهم فريق عظيم وتطوروا بذكاء. يلعب كرة قدم قوية ويضغطون بشكل رائع".

ولم يخسر فرانكفورت في عشر مباريات، وحقق الفوز في ثمانية منها. وفاز فرانكفورت في آخر مباراة جمعته على أرضه ببايرن ميونخ 1 / 5 وكان ذلك في نوفمبر 2019 وهي النتيجة التي بسببها تم تعيين فليك بعدما اضطر نيكو كوفاتش للرحيل.

ولا يرغب بايرن في فقدان المزيد من النقاط بعد التعادل مع أرمينيا بيلفيلد 1/1 يوم الاثنين الماضي، خاصة وأن الخسارة أمام فرانكفورت، وفوز لايبزح أمام هيرتا برلين ستجعل الفارق بين بايرن ولايبزج يتقلص إلى نقطتين.

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