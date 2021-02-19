كافاني يثير إعجاب مانشستر يونايتد ويبحث مستقبله

المصدر: وكالات

أعلن النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي بأن النادي سيجلس مع مهاجمه الاوروغوياني إدينسون كافاني للبحث في مستقبله في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكان كافاني انضم الى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي بعقد حر لمدة موسم بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي، مع امكانية التجديد لموسم إضافي.

وتألق كافاني في صفوف "الشياطين الحمر" بتسجيله 7 أهداف في 24 مباراة، ولم يخفِ سولسكاير اعجابه بمردود اللاعب بقوله "لقد أثار إعجابي. تأقلم بشكل جيد مع المجموعة وسنجلس معه قريباً للحديث لمعرفة خططه وخططنا".

وأضاف "الحديث دائماً جيد. نتحدث دائماً مع اللاعبين وفي الوقت الحالي نحن سعداء جداً بما قدمه حتى الان".

وغاب كافاني عن مباراة فريقه ضد ريال سوسييداد الإسباني في ذهاب الدور الـ 32 من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس بداعي اصابة طفيفة وانتهت بفوز يونايتد برباعية نظيفة، لكنه يأمل بأن يكون بتصرف المدرب للمباراة ضد نيوكاسل في الدوري الانكليزي الاحد ضمن منافسات المرحلة 25.

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