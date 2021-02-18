ديوكوفيتش يوقف مفاجأة كاراتسيف ويبلغ نهائي بطولة أستراليا للتنس

المصدر: وكالات

تحرّر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من الآلام في عضلات بطنه، وأوقف بسهولة مفاجأة الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 114 عالمياً 6-3 و6-4 و6-2، ليبلغ اليوم النهائي التاسع في بطولة أستراليا المفتوحة والـ28 في البطولات الكبرى في كرة المضرب.

ويلتقي الصربي البالغ 33 عاما والباحث عن لقبه التاسع في ملبورن، في النهائي المقرر الاحد الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف الرابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس الجمعة، بعد تفوّقه العام الماضي على النمسوي دومينيك تييم.

وعن أفضليته في النهائي، أوضح ديوكوفيتش في تصريح صحافي بعد ضربه 30 كرة فائزة و17 ارسالا ساحقا"ليست لدي أية افضلية. على صعيد المستوى، يقدّم مدفيديف أفضل اداء ربما في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر"، مشيرا الى انه سيتناول الفشار عند مشاهدة مواجهتهما المرتقبة "تكون مواجهتهما قوية دوما. ساشتري الفشار للاستمتاع".

وعن تسيتسيباس الذي أقصى الاسباني نادال وحرمه الانفراد بالرقم القياسي لعدد البطولات الكبرى بفوزه عليه بخمس مجموعات قالبا تأخره صفر-2، اضاف ديوكوفيتش "قام ستيفانوس بعمر رائع ليقب الامور. كانت أجمل مباراة حتى الان في الدورة، مستوى مرتفع".

ويأمل ديوكوفيتش الذي لم يكن قادرا على خوض التمارين بين المباريات بسبب الأوجاع، ان يستعيد عافيته قبل النهائي "على الارجح (ساتدرب) السبت. التعافي أولوية الان. أشعر بالكرة أفضل الآن".

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