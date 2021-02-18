مصطفى محمد يرد على تجاوزات في حق والدته.. ومواقع التواصل في مصر غاضبة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثار النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد بلال جدلاً واسعاً بتصريح وصفته جماهير بأنه "غير لائق" في حق والدة مهاجم الزمالك المحترف بنادي غلطة سراي التركي مصطفى محمد الأمر الذي دفع الأخير للاستياء والرد برسالة تحذيرية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" تصريحاً لأحمد بلال على قناة "أون تايم سبورتس" رداً على على سؤال حول ما بينه ومصطفى محمد بسبب الانتقادات التي يوجهها للاعب، فأجاب بطريقة خارج النص، وهو ما أثار حفيظة مصطفى محمد بتعليق على حسابه في "تويتر": "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض، ليه وأحترم كل آراء الكباتن الكبار وأستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفيهوش أي احترام، أتمنى أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

يذكر أن مصطفى محمد قد خطف الأنظار منذ الظهور الأول مع غلطة سراي بعدما انتقل إليه في الانتقالات الشتوية قادماً من من الزمالك، إذ سجل أربعة أهداف في أربع مباريات وأسهم بشكل بارز في صدارة فريقه للدوري التركي.

ويحظى اللاعب بمتابعة نصف مليون مشجع على "تويتر" تفاعل الكثير منهم مع تغريدة اللاعب، وقالت المشجعة إسراء حسن: "حقيقي مش لاقيه كلام اقوله غير ربنا يوفقك وترد عليهم بانك توصل للعالميه"، وعلق المغرد أحمد زكريا: "مصطفي ركز انت بس ولا تشغل دماغك، ربنا يكرمك واشوفك في الدوري الانجليزي استمر يا بطل".

ولم يقف دعم مصطفى محمد عند حدود جمهور الزمالك بل وجد دعماً من مشجعي الغريم التقليدي الأهلي، وقال المشجع "جيو موستوفيو" فقال: "أنا اهلاوي وبقولك لا تستمع لاي كلام. ركز في الملعب و الاحتراف و ربنا يوفقك.. خليك في الكلام الإيجابي والسلبي و لا حتى تشوفوا و لا تسمعوا.. بالتوفيق".

وتتوقع جماهير مصرية أن يكون مصطفى محمد نجماً جديداً في ملاعب الكرة الأوروبية على شاكلة مواطنه محمد صلاح الذي خطف الأضواء وقدم صورة مشرفة عن بلاده في الخارج.

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