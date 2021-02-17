بيل يقترب من نهاية مسيرته.. ووكيل أعماله: اسألوا مورينيو عن السبب!

المصدر: وكالات

لا يشارك النجم الويلزي غاريث بيل بالكثير من المباريات مع فريقه الجديد-القديم توتنهام الإنجليزي، لانه اقترب من نهاية مسيرته المليئة بالألقاب، بحسب ما ذكر وكيل أعماله جوناثان بارنيت الاربعاء.

وكان الجناح السريع قد عاد الى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الاسباني في سبتمبر الماضي.

لكن اللاعب الأعسر البالغ 31 عاما شارك مرتين فقط من أصل 22 مباراة في تشكيلة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشكّك مورينيو الاسبوع الماضي بتعليق لبيل على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر فيه انه بصحة جيدة، برغم عدم توافره لخوض مباراة في مسابقة الكاس خسرها فريقه ضد ايفرتون.

وعن سبب عدم مشاركة بايل كثيراً بعد عودته الى توتنهام، قال بارنيت في مؤتمر أعمال حول صناعة كرة القدم "اقترب من نهاية مسيرته. حقا، يجب أن تسألوا مورينيو عن ذلك".

ودافع بارنيت عن مشوار لاعبه الاحترافي المتوج مرتين بلقب الدوري الاسباني وأربع مرات في دوري ابطال اوروبا: "عندما يقولون -ماذا حصل له؟- لقد أحرزا ألقاباً في الخارج أكثر من اي لاعب بريطاني في التاريخ".

وتابع: "لقد حقق مكاسب مادية وفيرة ويملك ما يكفي من المال لبقية حياته. طريقة عيشه جيدة، وهذا ما حصل له".

وانضم بيل الى توتنهام بعمر الـ17 قادماً من ساوثمبتون في 2007، قبل ان ينتقل بصفقة ضخمة الى سانتياغو برنابيو بعدها بست سنوات.

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