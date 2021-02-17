بالصور.. مواقع التواصل تسخر من بيكيه في مشهد مبابي "أوقفني إن استطعت"

المصدر: محمد الحتو - دبي

عانى مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه أمام مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي المتوهج في لقاء الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي قاد فريقه للفوز العريض 4-1 في ملعب "كامب نو".

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مهينة للاعب برشلونة العائد من الإصابة، وهو لا يقو على مجاراة مبابي في مشاهد مثيرة للضحك، خصوصاً أن مبابي كان لاعباً زئبقياً في المباراة وظل يهاجم بضراوة حتى أحرز "هاتريك" توجه بجائزة رجل المباراة دون منازع على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب تماماً عن المشهد.

ومن أبرز الصور المتناقلة بين عشاق كرة القدم، تلك التي ركض فيها بيكيه خلف مبابي دون أن يجاريه في السرعة مما اضطر إلى إيقافه بشد قميصه من الخلف، مما دفع المشجعون لتوجيه تعليقات ساخرة ابرزها من "كود ساخر": "بيكيه: يا اخ دقيقه بكلمك"، فيما كتب "الكاسر": "منظر جميل تشوف بيكيه يتمسخر بهالطريقة، مبابي حرفياً عذبه حتى استسلم وخرج من الملعب كله".

أما المشجع "فري" فقال: "فقط يستطيع بيكيه ايقاف مبابي بهذه الطريقة"، وتحدث "راكان": "لازم نتفق ان بيكيه اكثر مدافع انهان في التاريخ"!، وبدوره علق "محمود": "بيكيه عاد لبرشلونة فعادت معه الفضائح.. متى سيدرك الكاتالوني أن بيكيه وبوسكيتس ليس بمقدورهما مجاراة فرق اوروبا الكبيرة".

يذكر أن مبابي تسبب بمشكلة ذهنية لبيكيه خلال المباراة وأفقده قدرته على التواصل السليم مع زملاءه حتى أنه وجه لهم إهانات وألفاظ نابية وخصوصاً لزميله غريزمان مما أخرجه تماماً من التركيز على اللقاء، بحسب "ماركا" الإسبانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news