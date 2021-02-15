خبر سار لجمهور الأهلي المصري قبل لقاء المريخ

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى جمهور الأهلي المصري خبراً ساراً قبل المواجهة المرتقبة الذي سيخوضها "الأحمر" أمام المريخ السوداني غداً الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).



وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن إدارة الأهلي اقتربت من تجديد عقد النجم التونسي علي معلول حتى 2024، بطلب من مدرب الفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.



وأضافت: "عقد معلول ينتهي في 2022، ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بين إدارة النادي والدولي التونسي في الأيام المقبلة".

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