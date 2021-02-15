ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز الإنتر وسقوط ميلان

المصدر: وكالات

أزاح إنتر ميلان جاره إي سي ميلان عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة بينهما الأحد المقبل، وذلك بحسمه مواجهته القوية مع ضيفه لاتسيو 3-1 بفضل ثنائية وتمريرة حاسمة من البلجيكي روميلو لوكاكو الأحد في المرحلة الـ22.

وبعد خروجه من نصف نهائي الكأس في منتصف الأسبوع على يد خصمه اللدود الآخر يوفنتوس بالتعادل معه ايابا في تورينو من دون أهداف (خسر ذهابا 1-2 في ملعبه)، وجد فريق المدرب أنتونيو كونتي نفسه أمس الأحد أمام فرصة التربع على الصدارة بعد الخسارة التي مُني بها ميلان السبت أمام سبيتسيا صفر-2.

واستغل "نيراتسوري" الفرصة على أكمل وجه رغم مواجهته فريقا قادما من ستة انتصارات متتالية، ورفع رصيده الى 50 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام ميلان، مبتعدا في الوقت ذاته عن يوفنتوس حامل اللقب بفارق 8 نقاط بعد خسارة الأخير أمام نابولي صفر-1 السبت أيضا.

وفي المقابل، توقف مسلسل انتصارات نادي العاصمة ومني بهزيمته الأولى في آخر ثماني مراحل، وتحديدا منذ الخسارة أمام ميلان 2-3 في 23 ديسمبر، وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز السادس.

ترتيب الفرق بعد الجولة 22

1- انتر ميلان 50 نقطة

2- ميلان 49 نقطة

3- روما 43 نقطة

4- يوفنتوس 42 (له مباراة مؤجلة)

5- أتلانتا 40

6- لاتسيو 40

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