مورينيو: غاريث بيل يكذب على متابعيه.. ويظهرني بشكل سيء

المصدر: حميد نعمان - دبي

توترت العلاقة بشدة بين مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو، ولاعبه الولزي غاريث بيل المعار منذ بداية الموسم مع ريال مدريد. وذكرت صحيفة "الصن" أن بيل حاول إظهار مورينيو بأنه الشخص الغير راغب في إشراكه في المباريات، وبينها لقاء الكأس الاخير أمام إيفرتون، لكن مورينيو وصف ذلك بالأكاذيب، مشيرا إلى أن "بيل يكذب على متابعيه، ويظهرني بشكل سيء، وبأنني من لا يرغب في إشراكه، والحقيقة خلاف ذلك".

وكان بيل قد نشر على حسابه في "إنستغرام" صورة وهو يتدرب، مؤكد أنه كان جاهزا للقاء إيفرتون، ولا يشكو من شيء. لكن رد مورينيو لم يتأخر، وقال إن ما حصل أن اللاعب نفسه أقر بأنه غير جاهز، ولم يتدرب مع الفريق الاثنين الماضي، وأنه يشعر بانزعاج في منطقة معينة يريد متابعتها مع الجهاز الطبي.

واستغرب مورينيو ما وصفها بالأكاذيب التي ينشرها بيل، قائلا إنه لا يعلم إن كان ما ينشر في حسابه بعلمه، أم أن هناك أحد آخر يقوم بذلك. والمثير في الامر أن بيل لم يلعب كثيرا مع توتنهام، ومع ذلك يحصل من الفريق على راتب سنوي يعادل 8 ملايين يورو.

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