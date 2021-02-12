مدرب سان جرمان يصف ميسي بـ"الحيوان"

المصدر: حميد نعمان - دبي

أثار مدرب سان جرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو جدلا حين استخدم كلمة "حيوان" في وصف قائد برشلونة ونجمه الأول ليونيل ميسي، على الرغم من أن المدرب لم يقصد منها شيئا سيئا، بل على العكس اراد بها مدح مواطنه وقدرته على التحمل والاستمرارية لفترة طويلة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة عن بوكيتينو قوله إنه "ظل خلال الفترة التي جلس فيها بدون تدريب يدرس بعناية كافة الفرق الكبيرة". وتابع: بالطبع درست فريق برشلونة من كافة الجوانب، وركزت كثيرا على نجمه ليونيل ميسي". وقال في وصف ميسي: إنه بالفعل كالآلة لا يتوقف عن الحركة، هو حيوان في المنافسات"، في تعبير عن قدرته العالية على تحمل الضغوط في المباريات، وتقديم الأفضل في كل الأحوال.

وكان بوكيتيمو قد ألمح في فترة سابقة إلى أنه سيكون سعيدا باستقدام لاعب مثل ميسي في سان جرمان الصيف المقبل، وربطت العديد من التقارير بين النجم الأرجنتيني والفريق الفرنسي، الأمر الذي أغضب برشلونة، حيث قال مدربه الهولندي رونالد كومان قبل أيام، إن ما يقوم به "سان جرمان قلة احترام تجاه خصم سيلاقيه في فترة قصيرة".

ولم يتأخر رد بوكيتينو حيث نفى أن يكون قلل من احترام برشلونة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يتحدث ويمدح لاعبا كبيرا مثل ميسي. يذكر أن الفريقان سيلتقيان الثلاثاء المقبل في برشلونة في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا، حيث سيكون سان جرمان محروما من نجمه الأول البرازيلي نيمار الذي تعرض للإصابة ويغيب شهرا، بينما سيغيب كذلك نجمه الآخر الارجنتيني أنخل دي ماريا.

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