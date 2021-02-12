تعرف إلى الهدف المقبل لحارس الأهلي الشناوي بعد إنجاز مونديال الأندية

المصدر: جوني جبور-دبي

أكد قائد فريق الأهلي المصري وحارس مرمى منتخب "الفراعنة" محمد الشناوي، أن الهدف المقبل له برفقة الفريق، عقب النجاح، الخميس، في التتويج بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، هو مواصلة إسعاد جمهور "نادي القرن" والتركيز على مواصلة الإنجازات، بحصد لقب تاريخي عاشر في دوري أبطال أفريقيا مما يتيح للنادي العودة مجدداً إلى مونديال الأندية في نسخة العام المقبل.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "كان لدينا هدف قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021، حيث أكدنا لجمهور الأهلي في أكثر من مناسبة أن الصعود إلى منصات التتويج هو الهدف الساعين لتحقيقه، وهو ما ألتزمنا به فعلياً".

وأضاف: "خلال طريقنا إلى ملعب المباراة، تحدث مع اللاعبين في حافلة الفريق عن أهمية المباراة والفوز بها بهدف أسعاد جمهور الأهلي، وعلينا الآن ومع تحقيق هدفنا من المشاركة وحصد الميدالية البرونزية، طي صفحة مونديال الأندية، للتركيز فيما هو قادم، خاصة في سعي الفريق للحفاظ على لقبه في دوري أبطال أفريقيا، وإضافة اللقب العاشر تاريخياً إلى خزائن النادي من أجل العودة من جديد إلى كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة".

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