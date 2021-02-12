الأهلي المصري يتفوق على ريال مدريد في بطولة العالم للأندية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق فريق الأهلي المصري رقماً قياسياً في بطولة العالم للأندية عقب ختام مشاركته في بطولة العالم للأندية التي توج فيها بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، تفوق به على فريق ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية في العالم تتويجاً بالألقاب.

وكان فريق الأهلي المصري قد توج بالميدالية البرونزية ببطولة كاس العالم للأندية، بعد فوزه على بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح، بعد أن تعادل الفريقان سلبا في الوقت الأصلي من المباراة، ليلجآن لركلات الترجيح التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه.

وبمشاركته في هذه النسخة وختام مباراته مع بالميراس البرازيلي أصبح الأهلي الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بالتساوي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بواقع 15 مباراة لكل منهما، وبهذا الرقم تفوق الأهلي على ريال مدريد، الذي خاض 12 مباراة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، ويليه مونتيري المكسيكي، الذي خاض 10 مباريات، بينما حل باتشوكا المكسيكي ثالثًا برصيد 9 مباريات في تاريخ البطولة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news