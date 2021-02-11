الأهلي يهزم بطل أمريكا اللاتينية.. ويتوج الثالث على العالم للمرة الثانية

المصدر: أحمد طارق- دبي

فاز الأهلي المصري اليوم ببرونزية كأس العالم للأندية عقب فوزه على بالميراس البرازيلي (بطل أمريكا اللاتينية) بركلات الترجيح 3-2، بعدما انتهت المباراة بالتعادل من دون أهداف، ليحقق "الأحمر" المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه عقب حصوله على المركز نفسه في 2006.

وشهد الشوط الأول أداء متكافئ بين الفريقين مع أفضلية نسبية للفريق البرازيلي، بينما أهدر عمرو السولية فرصة محققة لإحراز الهدف الأول في الدقيقة 29 عندما خطف الكرة من فيليبي ميلو ولكنه سدد الكرة خارج المرمى، أما أخطر فرص بالميراس كانت في الدقيقة 33 عندما سدد روني كرة قوية مرت بجوار القائم، كما تألق محمد الشناوي في التصي لكرة أخرى من روني (39).

وفي الشوط الثاني ألغى الحكم هدفاً أحرزه النيجيري جونيور أجايي بداعي التسلل (66)، بينما تراجع أداء الفريقين وغابت الخطورة على المرميين، وتصل المباراة إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها الأهلي بنتيجة 3-2.

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