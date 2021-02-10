مانشستر سيتي يلحق بجاره يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد

المصدر: وكالات

لحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي في كرة القدم بفوزه على مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) 3-1 الأربعاء في ثمن النهائي.

وسجل كايل ووكر (30) ورحيم سترلينغ (47) والبرازيلي غابريال جيزوس (50) اهداف مانشستر سيتي، ومورغان وايتايكر (77) هدف سوانسي سيتي.

وكان مانشستر يونايتد وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوز الاول على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر بعد التمديد، والثاني على مضيفه برنلي 2-صفر الثلاثاء في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

وهو الفوز الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات أكد به استعداده الجيد للقمم المرتقبة ضد توتنهام السبت المقبل وايفرتون الاربعاء المقبل وارسنال في 21 شباط/فبراير في المراحل 24 و25 و26 من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث يتصدر بفارق خمس نقاط امام جاره مانشستر يونايتد مع مباراة مؤجلة لرجال غوارديولا، قبل ان يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويمني مانشستر سيتي الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي حيث سيلاقي توتنهام في 25 أبريل المقبل في سعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، باستعادة لقب كأس الاتحاد الذي فقده الموسم الماضي بخسارته امام ارسنال في نصف النهائي.

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