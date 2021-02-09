نجمة تنس مصرية تواصل إنجازاتها في بطولة أستراليا المفتوحة

المصدر: وكالات

واصلت نجمة التنس المصرية ميار شريف إنجازاتها وتأهلت إلى الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الفرنسية كلوي باكيه 7 / 5 و7 / 5 اليوم في الدور الأول لأولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

واحتاجت ميار شريف المصنفة 131 على العالم، إلى ساعة واحدة و40 دقيقة لحسم المباراة أمام منافستها الفرنسية، وقد أصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الثاني بإحدى بطولات جراند سلام. وكانت ميار شريف قد أصبحت في سبتمبر 2020 أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي في إحدى بطولات جراند سلام وذلك من خلال بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) بل إنها كانت أول مصرية على الإطلاق تحقق أي فوز في الأدوار التأهيلية للبطولة.

وحققت ميار شريف الفوز حينذاك في المباريات الثلاثة التي خاضتها بالأدوار التأهيلية للبطولة، لكن الحظ عاندها عندما أوقعها في مواجهة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية للبطولة، وذلك في الدور الأول من الأدوار الرئيسية للبطولة، وحققت بليسكوفا انتصارا صعبا عليها.

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