بالصور.. لاعب يشاهد ولادة طفله بالفيديو أثناء مشاركته في مباراة بالدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن اللاعب البرتغالي روبين نيفيز رفض الغياب عن مباراة فريقه وولفرهامبتون أمام آرسنال، أمس، في الدوري الإنجليزي، رغم أن زوجته كانت بالمستشفى أثناء ولادة طفلهما الثالث.

وأوضحت أن نيفير تابع عملية الولادة عبر تقنية الاتصال بالفيديو بالهاتف، عقب مشاركته في المباراة التي تألق خلالها، وأحرز الهدف الأول لفريقه، وأسهم في فوز "الذئاب" بهدفين مقابل هدف على آرسنال.

وأشارت إلى أنه نتيجة لظروف جائحة فيروس كورونا كان من الصعب أن يحضر نيفيز عملية الولادة، لذلك شارك في المباراة مع فريقه، بينما اعتمد على تقنية التواصل بالفيديو عبر الهاتف لمتابعة عملية ولادة زوجته.

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