مانشستر يونايتد يهزم 9 لاعبين بتسعة أهداف

المصدر: وكالات

استغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف ضيفه ساوثمبتون (9 لاعبين)، وذلك بعد طرد احد لاعبيه عقب دقيقتن على بداية المباراة، ثم اخر قبل نهايتها بأربع دقائق ليدك شباكه بتسعة اهداف بلا مقابل في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة ليتساوى نقاطا مع جاره مانشستر سيتي المتصدر الذي يلتقي مع بيرنلي اليوم، ويملك مباراة مؤجلة اخرى.

وعادل مانشستر يونايتد رقمه القياسي في عدد الاهداف خلال مباراة في الدوري الممتاز منذ ان تغلب على ايبسويتش تاون بالنتيجة ذاتها عام 1995 في مباراة سجل فيها مهاجمه السابق اندي كول 5 اهداف. في المقابل، سبق لساوثمبتون ان مني بخسارة مماثلة امام ليستر سيتي في 25 اكتوبر عام 2019. واستعاد مانشستر من خلال هذا الفوز نغمة الانتصارات بعد سقوطه المخيب على ملعبه امام شيفيلد يونايتد 1-2 منتصف الاسبوع الماضي ثم تعادله سلبا خارج ملعبه مع ارسنال السبت.

ولم تمض دقيقتان حتى رفع الحكم مايك دين البطاقة الحمراء في وجه لاعب ساوثمبتون السويسري الكسندر يانكيفيتس ابن ال19 عاما الذي كان يخوض اول مباراة رسمية له في صفوف فريقه، وذلك لتدخله العنيف على الاسكتلندي سكوت ماكتوميني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين. وافتتح الظهير الايمن ارون وان بيساكا التسجيل لاصحاب الارض متابعا كرة عرضية من مسافة قريبة داخل الشباك (18)، ثم اضاف ماركوس راشفورد الثاني رافعا رصيده الى 16 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

واضاف مدافع ساوثمبتون البولندي يان بنداريك الهدف الثالث (34)، ثم استثمر الاوروغوياني ادينسون كافاني كرة عرضية متقنة من لوك شو ليتابعها برأسه داخل الشباك (39). واضاف الشياطين الحمر الخامس بواسطة البديل الفرنسي انتوني مارسيال (69)، قبل ان يسجل ماكتوميني السادس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (72). وسجل فرنانديش السابع من ركلة جزاء بعد عرقلة بدناريك لمارسيال داخل المنطقة ليرفع الحكم في وجهه البطاقة الحمراء، ثم سجل مانشستر الهدفين الثامن والتاسع في الرمق الاخير بواسطة مارسيال من مسافة قريبة (90)، والبديل الويلزي دانيال جيمس (90+3).

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