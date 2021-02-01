أسطورة إنجلترا غاري لينكر يتغنى بمحمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية، وهداف كأس العالم عام 1986، غاري لينكر، باللاعب المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، بعد هدفيه في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد نجح في الفوز على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، في مباراة نجح بها النجم المصري في توسيع الفارق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وتخطي رقم 13 هدفاً الذي لازمه في ست جولات، لم يحرز فيها صلاح أي أهداف بالدوري.

ونشر نجم الكرة الإنجليزية، غاري لينكر، تغريدة بعد انتهاء مباراة ليفربول مباشرة، قال فيها: "20 هدفاً في أربعة مواسم متتالية لمحمد صلاح.. لاعب رائع".

وتفاعل جمهور ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح، بعد هدفيه في مرمى وست هام يونايتد، وكما ألقى الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الضوء على نجاح اللاعب في الوصول إلى 20 هدفاً مع ليفربول ليؤكد الموسم الرائع للاعب.

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