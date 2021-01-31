تشيلسي يعود بقوة ويحقق انتصاره الأول مع توخيل

المصدر: وكالات

حقق تشيلسي انتصاره الأول بقيادة توماس توخيل بفوزه 2-صفر على بيرنلي بفضل ثنائية للمدافعين الإسبانيين سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو بعد حصولهما على فرصة التألق تحت قيادة المدرب الألماني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل أزبيليكويتا، الذي أعاده توخيل للتشكيلة الأساسية في مباراتيه منذ توليه المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد، بتسديدة من زاوية صعبة في الدقيقة 40 بعدما ركض 80 ياردة ليتلقى تمريرة من الجناح كالوم هودسون-أودوي. ‭ ‬وضاعف ألونسو، الذي يشارك في أول مباراة بالدوري منذ سبتمبر أيلول الماضي، النتيجة قبل النهاية بست دقائق عندما سيطر على تمريرة من كريستيان بوليسيك واستقبل الكرة على صدره وركبته قبل أن يستدير ويطلق تسديدة في شباك حارس بيرنلي نيك بوب.

وتألق هودسون-أودوي، أحد اللاعبين الاخرين الذين برزوا بقيادة المدرب الجديدة لتشيلسي، وزميله القادم من أكاديمية النادي ميسون ماونت، وكانت لهما أفضل التحركات وحاولا تحويل الاستحواذ للمزيد من الأهداف.

ويتناقض أداء اللاعبين الشبان مع معاناة الثنائي الألماني باهظ الثمن تيمو فيرنر وكاي هافرتس، حيث يمثل هذا الثنائي التحدي الأكبر لتوخيل.

وأهدر فيرنر فرصة مبكرة لتشيلسي، بينما جلس هافرتس على مقاعد البدلاء ولم يشارك إلا في اخر عشر دقائق.

ودفع الفوز تشيلسي، الذي تعادل سلبيا الأسبوع الماضي أمام ولفرهامبتون واندرارز في أول مباراة لتوخيل، للمركز السابع في ترتيب الدوري، متأخرا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تراجع بيرنلي للمركز 16.

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