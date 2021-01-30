النصر يهزم الهلال بثلاثية ويتوج بلقب كأس السوبر السعودي

المصدر: وكالات

توج فريق النصر بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه المثير على الهلال 3 /صفر اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي.

وجاءت المباراة مثيرة وشهدت العديد من الفرص المحققة للفريقين خاصة في الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفا للهلال في الشوط الأول كما ألغى ضربة جزاء للفريق بعد احتسابها عقب عودتها لتقنية الفيديو (فار).

وفرض النصر هيمنته على مجريات اللعب في الشوط الثاني وتمكن من حسم الفوز بثلاثة أهداف حملت توقيع البرازيلي بيتروس ماتيوس والبديل المغربي عبد الرزاق حمد الله و سامي خليل النجعي في الدقائق 62 و82 والوقت بدل الضائع.

وحصد النصر بذلك لقبه الثاني في البطولة ليعادل إنجاز الهلال الذي أحرز اللقب مرتين من قبل في عامي 2015 و2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news