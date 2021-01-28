مانشستر يونايتد يدين الإساءات العنصرية ضد لاعبيه

المصدر: وكالات

دعا مانشستر يونايتد ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق "الحمقى الأغبياء"، الذين ينشرون إساءات عنصرية تستهدف المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والمدافع أكسل توانزيبي.

ومني مانشستر يونايتد أمس بخسارة مفاجئة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير 1-2 على ملعب أولد ترافورد في المرحلة العشرين من الدوري حيث فشل في استعادة الصدارة من جاره مانشستر سيتي.

وأثارت الهزيمة موجة من الانتقادات الموجهة للاعبي مانشستر يونايتد، بما في ذلك الإساءة العنصرية التي استهدفت المدافع توانزيبي الذي ارتطمت بفخذه تسديدة أوليفر بورك وعانقت شباك حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، معلنة عن هدف الفوز للضيوف، والمهاجم مارسيال.

ونشر البعض مصطلحات عنصرية ورموز تعبيرية للقردة في تعليقاتهم على الخسارة على حساباتهم في إنستاغرام. وقال النادي في بيان صحافي"الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي تلقاها اللاعبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية".

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