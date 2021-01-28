الأهلي المصري يزف بشرى سارة لأنصاره قبل انطلاق مونديال الأندية

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري، عن بشرى سارة لأنصاره، قبل انطلاق مشاركته في مونديال الأندية، حيث جاءت عينات جميع لاعبيه في فحوص فيروس كورونا المستجد سلبية، وذلك قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات كأس العالم، والتي تستضيفها قطر من الرابع من فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الفحوص التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني ، أمس جاءت سلبية. ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل حامل لقب الدوري القطري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1 في نوفمبر الماضي في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "ستادالقاهرة".

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