ميسي يقود برشلونة في مواجهة "ثأرية" من بيلباو

المصدر: وكالات

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى منافسات الدوري الإسباني بعد إنقضاء فترة إيقافه لمباراتين عقب تعرضه للطرد للمرة الأولى مع فريقه برشلونة. ويقود ميسي خط هجوم برشلونة خلال المباراة التي تجمعه بضيفه اتلتيك بيلباو الذي تلقى أمامه البطاقة الحمراء، وذلك مساء الأحد المقبل، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني. ويعود برشلونة إلى ملعب كامب نو بعدما خاض ثمان مباريات متتالية خارج ملعبه على مستوى كل البطولات.

وكانت المباريات خارج الديار تمثل مشكلة لبرشلونة في المواسم الأخيرة لكن الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان فاز سبع مرات خلال مبارياته الثماني الأخيرة خارج ملعبه ، وجاءت هزيمته الوحيدة على يد بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي امتدت لوقت إضافي وشهدت طرد ميسي.

وعاد ميسي إلى برشلونة خلال المباراة أمام رايو فايكانو أمس في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا حيث سجل هدفا خلال هذه المباراة.

وأحرز ميسي 11 هدفا في الدوري الإسباني متأخرا بهدف واحد عن زميله الأوروغوياني السابق لويس سواريز الذي يتصدر قائمة الهدافين مع فريقه الجديد اتلتيكو مدريد كما يمتلك النجم المغربي يوسف النصيري مهاجم اشبيلية 12 هدفا أيضا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن المتصدر اتلتيكو مدريد الذي يخرج لملاقاة قادش الأحد. ومن المتوقع أن يستعيد اتلتيكو جهود ماريو هيرموسو بينما يغيب كيران تريبير بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لتورطه في مراهانات غير قانونية. في المقابل يسعى ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف اتلتيكو، للفوز على ضيفه ليفانتي يوم السبت أملا في استمرار الأداء القوي لنجمه البلجيكي إدين هازارد بعد المباراة المتميزة التي قدمها أمام الافيس.

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