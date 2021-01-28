تعرف إلى ترتيب مصر في مونديال اليد بعد الخسارة من الدنمارك

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أنهى المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في كأس العالم، المقامة في القاهرة حاليا، عقب الخسارة من المنتخب الدنماركي بأداء مشرف، ومباراة قتالية. ورغم الخسارة إلا أن ترتيب المنتخب المصري يعتبر الأفضل منذ 20 عاماً، وبالتحديد منذ عام 2001، عندما انهى المنتخب المصري البطولة في المركز الرابع بمونديال فرنسا.

وكان أفضل مركز لمصر تاريخياً في بطولات العالم الرابع بمونديال 2001، فيما أنهت مصر البطولة بين الثمانية الكبار 5 مرات تاريخيا، حيث جاءت بالمركز السادس مرتين عامي 1995 و1997، وفي السابع عام 1999 في مصر، ثم الرابع سنة 2001، والثامن في 2019 في ألمانيا والدنمارك.

وعقب نهاية ربع النهائي، تحددت المراكز من الخامس إلى 32 في البطولة، حيث جاء المنتخب المجري في المركز الخامس ثم النرويجي سادساً، ومصر في المركز السابع.

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