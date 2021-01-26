ناتشو يزيد معاناة ريال مدريد من فيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في وقت متأخر من ليل أمس، إصابة مدافعه ناتشو بفيروس كورونا (كوفيد-19). وجاء ذلك في بيان صحافي للنادي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

لم يشارك الدولي الإسباني في في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد السبت 4-1 على ديبورتيفو ألافيس. وتعمق الإصابة من مشاكل الريال من الغيابات، حيث يعتبر ناتشو بديلا مهما في حال غياب أحد المدافعين الأساسيين، وخاصة سيرجيو راموس.

وشارك ناتشو في عشر مباريات مع ريال في كل المسابقات الموسم الحالي. ويأتي إعلان نادي العاصمة عن إصابة مدافعه، بعد أيام من الكشف عن إصابة زيدان بالجائحة، ما أجبره على الغياب أيضاً عن مباراة فريقه الأخيرة.

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