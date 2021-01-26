"لغة العائلة" تكشف وجهة ميسي المقبلة بعيداً عن برشلونة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف برنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني الإسباني الشهير، عن وجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المقبلة بعيداً عن برشلونة، من خلال الاستناد إلى تصرفات ميسي وعائلته، حيث أقدموا مؤخراً على تعلم اللغة الفرنسية، استعداداً للانتقال للعيش في فرنسا، والانضمام إلى صفوف فريق العاصمة "باريس سان جيرمان".

وقال البرنامج الرياضي الأسبوعي الذي يبث على قناة "ميغا" التلفزيونية الإسبانية، إن تعلم عائلة ميسي اللغة الفرنسي ارتبط بتقارير صحافية تناولت مؤخراً اهتمام باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع "البرغوث"، لتحقيق حلم الفريق بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أن الصفقة لن تكلف خزينة النادي الباريسي مبالغ باهظة في ظل انتهاء عقد ميسي مع برشلونة صيف العام الجاري، باستثناء تحمل راتبه الذي قد يوازي وفقاً للتقارير ذاتها ما يتقاضاه الأرجنتيني مع برشلونة حالياً.

وربط "الشيرنجيتو" تصرفات ميسي وعائلته الأخيرة، بالانتقال إلى "باريس سان جيرمان"، بشراء الأرجنتيني مؤخراً منزلا جديدا في العاصمة الفرنسية باريس.



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