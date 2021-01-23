ساوثهامبتون يطيح بارسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وكالات

ودع فريق ارسنال حامل اللقب، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من الدور الرابع بخسارته على يد مضيفه ساوثهامبتون صفر/ 1 اليوم السبت.

وسجل البرزيلي جابريل ماجاليس مدافع ارسنال هدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 24 بطريق الخطأ في مرماه بعد ارتطمت تسديدة كيلي ووكر بيترز لاعب أصحاب الأرض بقدمه وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.

وصعد ساوثهامبتون إلى الدور الخامس حيث يلاقي مضيفه وولفرهامبتون الذي أطاح بتشورلي المنافس بالدرجة السادسة، أمس الجمعة.

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