بالفيديو.. متزلج يتعرض لحادث سقوط مروع بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تفاصيل حادث السقوط المروع الذي تعرض له المتزلج السويسري أورس كرينبول، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في النمسا، قبل أمتار من اجتيازه خط النهاية.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم السويسري أورس البالغ من العمر 26 عاماً، قدم أداءً لافتاً خلال اجتيازه مسار "ستريف" الأسطوري في النمسا، وكان يقترب من عبور خط النهاية وتصدر المنافسات، حين عمد في الأمتار الأخيرة إلى القفز فوق أحد المرتفعات التي يتضمنها المسار بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة وهو في الهواء، والسقوط بقوة على المسار الثلجي، والتعرض لإصابات بالغة، الأمر الذي استدعى بشكل فوري إيقاف المنافسات، وتدخل الطواقم الطبية، قبل أن يتم نقله جواً إلى إحدى المشافي القريبة لتلقي العلاج.

ووفقاً للصحيفة، لم يكن الحادث المروع الذي تعرض له النمساوي كرينبول الوحيد في المنافسات، وذلك بعد أن سبقه وبنحو 30 دقيقة تعرض المتزلج الأميركي ريان كوكران للاصطدام بالسياج الجانبي، والتعرض لإصابة بالغة في الكتف.

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