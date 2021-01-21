كأس الاتحاد الإنجليزي يجدد الصراع بين مانشستر يونايتد وليفربول

المصدر: وكالات

يلتقي فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد للمرة الثانية في ظرف اسبوع، عندما يتواجهان في الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بملعب أولد ترافورد الأحد المقبل.

وكانت المباراة التي جمعتهما بالدوري يوم الأحد الماضي انتهت بالتعادل صفر/صفرعلى ملعب أنفيلد، ولكن مساء أمس وجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب أولي جونار سولشاير، الإرادة لقلب تأخره أمام فولها بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 ليعود لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشار إنه ليس قلقا بشأن البداية البطيئة لفريقه في المباريات، وأن تعادلهم بملعب أنفيلد كان إعدادا جيدا للتحدي الثاني مع ليفربول. وقال سولشاير عقب المباراة مع فولهام:" التعادل هناك (أنفيلد) كان نتيجة جيدة إذا فزت هنا (على فولهام)".

وأضاف :"نحن نتحسن، اللاعبون يتحسنون، ونزداد قوة، من الناحية البدنية والذهنية. فخور للغاية بالطريقة التي يديرون بها أنفسهم".

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي اليوم بدون تحقيق أي فوز في أربع مباريات متتالية بالدوري وقبل مواجهة مانشستر يونايد. ويعتقد يورجن كلوب أن فريقه يجب أن يكون ملتزما لتحقيق الفوز.

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