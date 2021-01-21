"فيفا" لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي

المصدر: وكالات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بانه لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي الذي تسعى أندية عدة لاطلاقه، وذلك في بيان رسمي صادر عنه اليوم، مشيرا الى ان اللاعبين يواجهون الاستبعاد عن كأس العالم في حال مشاركتهم في صفوف انديتهم. وقال بيان صادر عن (فيفا)، وحمل توقيع رئيسه السويسري جاني انفانتينو وسائر رؤساء الاتحادات القارية "أي ناد أو لاعب يشارك في هذه المسابقة يواجه عقوبة عدم السماح له بالمشاركة في اي بطولة ينظّمها فيفا او الاتحاد القاري التابع له".

وتابع "في هذا الاطار، فان الاتحادات القارية تعترف بكأس العالم للاندية على انها المسابقة الوحيدة للأندية على الصعيد العالمي، في حين يعترف فيفا بان المسابقات الاخرى للاندية التي تنظمها مختلف الاتحادات القارية بانها المسابقات القارية الوحيدة للأندية".

وجاء البيان ردا على ما وصفه بـ"تكهنات اعلامية سرت اخيرا" حول امكانية تنظيم بطولة من قبل اغنى اندية العالم.

وكان رئيس برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو القى قنبلة اعلامية موقوتة في اكتوبر الماضي عندما كشف بان مجلس ادارة ناديه وافق على قبول المشاركة في الدوري السوبر الاوروبي في اول تأكيد رسمي لمشروع الدوري المغلق بين كبار اندية القارة العجوز.

وكانت الصحف البريطانية قد كشفت قبل ذلك عن الخطوط العريضة لهذه البطولة. وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن المفاوضات الخاصة بانشاء هذه المسابقة التي ستنافس بطولات الاتحاد الاوروبي على غرار دوري الأبطال ويوروبا ليغ، على وشك التحقق.

وكشفت انه من المفترض أن تجمع هذه البطولة "السوبر" أفضل 18 ناديا في البطولات الأبرز في أوروبا، مع اجراء مباريات فاصلة في نهاية كل موسم، على طريقة نظام التجمع الذي أقيم في أغسطس الماضي بين ثمانية أندية في دوري الأبطال الأخير في لشبونة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

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