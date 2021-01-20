بالصور: فتاة توجه تهمة تحرش جديدة إلى اللاعب المصري عمرو وردة

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى لاعب منتخب مصر وباوك اليوناني عمرو وردة تهمة جديدة بالتحرش، بعدما زعمت فتاة تدعى فيدرا تقيم في دبي ، تعرضها للتحرش من جانب اللاعب المصري عبر رسائل عبر تطبيق "سناب شات".



وقامت الفتاة حسب صحيفة اليوم السابع المصرية بنشر صور للرسائل المتبادلة عبر ستوري "واتس آب" الخاص بها زاعمة أنها لعمرو وردة.



وأوضحت الفتاة أن وردة طلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، مضيفة أن لاعب باوك حاول التحرش بها لكنها رفضت بداعي أنه لا يعرفها بشكل كاف ليتطرق معها في الحديث إلى مثل هذه الأمور.

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