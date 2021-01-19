6 مرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. وترقب لموقف مرتضى منصور

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت وسائل إعلام مصرية عن عدد من الأسماء المتوقع تواجدها في انتخابات نادي الزمالك القادمة، والتي لم يتحدد موعدها حتى الأن بشكل رسمي، وذلك عقب رحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

وكان الفنان مدحت العدل الذى يرتبط بعلاقة قوية بمرتضى منصور قد أعلن ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب الرئيس، بعد فترة شهد فيها نادي الزمالك العديد من الأزمات الإدارية نهاية الموسم الماضي متعلقه بإيقاف مجلس الإدارة وعدد من الأمور الأخرى التي أثرت بشكل أو بأخر على مسيرة القافلة البيضاء في البطولات المحلية والقارية.

وقد يتواجد 3 من رموز الزمالك المعروفين في سباق الترشح على هذا المنصب بعد الضغوط التى تمارس عليهم من قبل المحبين للنادي من أجل الترشح وعلى رأسهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وحازم إمام نجم الفريق السابق، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سابقا.

ومن الأسماء المطروحة أيضاً في الإعلام المصري أسم نجل رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، حيث يمارس رئيس النادي ضغوطا على نجله لكى يدفع به فى الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس رغم تحفظ نجله.

كما من المؤكد أن يتواجد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أحمد سليمان، بالسباق الانتخابي، بعد أن أعلن ترشحه على مقعد الرئيس فى الانتخابات القادمة، رغم أنه سبق وخسر جولة الانتخابات الماضية أثناء معركته الانتخابية ضد مرتضى منصور.

ومن جهة أخرى ينتظر جمهور الزمالك والشارع الرياضي المصري موقف الرئيس الموقوف مرتضى منصور، إذا ما قرر القضاء عودة مجلس الإدارة مرة أخرى إلى منصبه، حيث ستتغير الصورة تماما وسيترشح مرتضي منصور مجدداً في الانتخابات المقبلة بعد انتهاء مدته إذا عاد.

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