بالفيديو.. بطل أولمبي أميركي متهم بالمشاركة في اقتحام الكونغرس

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت التحقيقات الجارية بخصوص اقتحام مجموعة من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمبنى الكونغرس (الكابيتول) عن تورط بطل أولمبي سابق في السباحة، ويتعلق الأمر بكليتي كيلر، حيث كشفت وسائل إعلام أميركية أن البطل كان بين المقتحمين للمبنى، وقد التقطت إحدى الكاميرات صورته بين الجموع.

وأكدت قناة "سي بي إس" الأميركية الأمر، وذكرت أنه تم بالفعل التعرف على هوية كليت كيلر من خلال زملاء سابقين له ومسؤولين في اتحاد السباحة الأميركية، وقد تم توجيه التهمة إليه بالمشاركة في عملية الاقتحام، وقد يواجه عقوبات مشددة. وظهر كيلر في لقطات الفيديو، وهو يرتدي بذلة السباحة الخاصة بالمنتخب الأميركي، وكان من بين المشاركين في الهتاف، والاقتحام للمبنى أيضا.

وسبق لكيلر أن اعتزل السباحة منذ 13 سنة، وتوج بخمس ميداليات أولمبية، بينها ذهبيتين، وكان متألقا ضمن المنتخب الأميركي في أولمبياد سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008. واستنكر من جانبه اتحاد السباحة الاميركي تورط كيلر في أعمال الشغب التي صاحبت اقتحام مبنى "الكابيتول"، وقال إنه شيء غير مشرف بالنسبة لبطل سابق، مؤكدا أن لا علاقة تجمعه حاليا بالاتحاد.

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