اتهام أخصائية نفسية بإخفاء معلومات عن أسباب وفاة الأسطورة مارادونا

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكر موقع "كواترو" الإسباني أن الأخصائية النفسية أوغستينا كوساشوف، والتي أشرفت على الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، متهمة بإخفاء معلومات حساسة ومهمة للغاية عن الأسباب التي أدت إلى وفاة الأسطورة. وقال إن أوغستينا متهمة برفض التعاون مع لجنة التحقيق المختصة بالكشف عن كل الملابسات المتعلقة بوفاة مارادونا، وإن كانت هناك أسباب جنائية وراء الرحيل الذي هز عالم كرة القدم، والأرجنتين على وجه الخصوص.

وتعتبر أوغستينا آخر من التقى مارادونا قبل أيام من وفاته، وحين قام مختصون من قبل مكتب المدعي العام في سان إسديرو بالعاصمة بوينس أيرس، بتفتيش هاتفين من نوع (آيفون) تمتلكهما، اكتشفوا أن أوغستينا قامت بتخزين بيانات جديدة تتعلق بحالة مارادونا الصحية بشكل عام بعد خمسة أيام من وفاته، وتحتوي على معلومات حساسة عن الأيام التي تلت إصابته بجلطة دماغية ثم الشفاء منها، قبل أن تتدهور حالته لاحقا، ويتوفى نتيجة أزمة قلبية. وتثار شكوك حول طبيعة وأسباب الوفاة، وإن كان مارادونا قد تعرض لإهمال خلال فترة استشفائه أسهم بشكل عام في وفاته.

وتبين أن الأخصائية قامت برفع البيانات إلى "أيكلود"، وحفظتهم بكلمة سرية تختلف عن تلك التي تستخدمها في فتح هاتفيها، ما أثار شكوكا حول طبيعة تلك البيانات، والتي ترفض الكشف عنها. وذكر الموقع أن التحقيق قد يتطور إلى مستوى آخر، في حال استمرار الأخصائية في رفض فتح البيانات أمام المحققين.

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