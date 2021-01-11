كأس إيطاليا.. شهر من الإيقاع الضاغط حتى المربع الأخير

المصدر: وكالات



يلتقي ميلان مع تورينو الثلاثاء في افتتاح ثمن نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم الذي يستمر حتى 21 الجاري، بعد ثلاثة أيام من مواجهتهما في الدوري المحلي.

وتستأنف المسابقة التي يحمل نابولي لقبها بايقاع ضاغط على مدى شهر، فيما تستهل افضل ثمانية فرق في الدوري الماضي مشاركتها من ثمن النهائي وذلك بعد تجنيبها خوض الدورين الثالث والرابع في الخريف.

وبالنسبة لميلان، المتصدر المفاجأة للدوري مع الاقتراب من نهاية دور الذهاب، وتورينو الذي يقاتل للهرب من منطقة الهبوط، يبدو الدوري أولوية لهما، علما ان المواجهة الاخيرة بينهما السبت على ملعب "سان سيرو" انتهت لمصلحة الفريق اللومباردي بهدفي البرتغالي الشاب رافايل لياو واختصاصي ركلات الجزاء العاجي فرانك كيسييه.

ويستعد العملاقان يوفنتوس وانتر لمواجهتهما المرتقبة في الدوري الاحد المقبل، عندما يستقبل الأول جنوى الاربعاء ويحل الثاني ضيفا على فيورنتينا.

وبعد سلسلة انتصارات لافتة وضعته على قدم المساواة مع ميلان المتصدر، أهدر انتر الفوز في آخر مباراتين في الدوري اللاهث وراء لقبه منذ 2010 عندما احرز دوري ابطال اوروبا، فخسر على ارض سمبدوريا 1-2 وعادله روما في العاصمة الاحد الماضي في الدقائق الاخيرة (2-2).

وقال مدربه انطونيو كونتي الذي بات يتخلف 3 نقاط عن ميلان "في نهاية المباراة، يحصل خوف معين في مواجهة نتيجة مهمة تدفعك إلى التراجع".

وتابع "كنا قادرين على قتل المباراة لكننا لم ننجح بذلك".

وفيما يحتاج فريق إنتر الى استعادة الثقة، تبدو مهمة يوفنتوس أسهل أمام جنوى.

لكن يتعيّن على المدرب أندريا بيرلو التعامل مع تشكيلة تضم عدة لاعبين مصابين ومتأثرين من فيروس كورونا المستجد.

وقال بيرلو بعد فوز فريقه الاحد على ساسوولو 3-1 والتي شهدت تسجيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الرسمي الرقم 759 معادلا رقم النمسوي-التشيكي جوزيف بيكان (1931-1955) "كانت مباراة صعبة، أدرناها بشكل سيء بعد تقدمنا، لكن الاهم كان تحقيق الفوز برغم تنظيمنا السيء نوعا ما".

وتابع بيرلو الذي الحق فريقه الهزيمة الاولى بميلان في الدوري الاربعاء الماضي 3-1 "كان هاما الاستمرار بتحقيق الفوز، والا فان مباراة الاربعاء لم تكن مجدية".

ويستهل نابولي حملة الدفاع عن لقبه الاربعاء ايضا على ارضه ضد امبولي، احد فريقين من الدرجة الثانية يخوضان ثمن النهائي.

والفريق الثاني سبال يحل الخميس على ساسوولو سابع ترتيب الدوري راهنا.

وتقام مباريات ربع النهائي في 27 كانون الثاني/يناير الجاري ونصف النهائي (ذهاب واياب) في 3 و10 فبراير، فيما يتبارز المتأهلان الى النهائي على اللقب في 19 مايو.

ويحمل يوفنتوس، بطل الدوري في آخر تسعة مواسم، الرقم القياسي بعدد مرات احراز لقب الكأس (13 مرة)، متقدما على روما (9)، انتر ولاتسيو (7)، فيورنتينا ونابولي (6)، تورينو وميلان (5).



برنامج ثمن النهائي:

الثلاثاء:

ميلان - تورينو

الاربعاء:

فيورنتينا - إنتر

نابولي - امبولي

يوفنتوس - جنوى

الخميس:

ساسوولو - سبال

أتالانتا - كالياري

الثلاثاء 19 يناير:

روما - سبيتسيا (20:15)

الخميس 21 يناير:

لاتسيو - بارما

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