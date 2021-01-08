مباراة ليفربول وأستون فيلا في خطر

المصدر: وكالات

باتت مباراة ليفربول ضد استون فيلا المقررة في كأس الاتحاد الانجليزي، الجمعة، مهددة بالتأجيل بعد أن اضطر الاخير الى اغلاق مقر تدريباته الخميس بسبب وجود حالات إيجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وجهازه الفني.

وأصدر فيلا بيانا جاء فيه ان "عددا كبيرا من لاعبي الفريق الاول ومن الجهاز الفني جاءت نتيجتهم ايجابية بعد ان خضعوا لفحص روتيني الاثنين ودخلوا مباشرة الحجر الصحي".

واضاف "ثم أجريت فحوصات جديدة مباشرة واسفرت عن المزيد من الحالات الإيجابية".

وتابع "لقد تم إلغاء الحصة التدريبية الخميس استعدادا للمباراة ضد ليفربول في كأس الاتحاد" مضيفا الى ان "المحادثات جارية بين ممثلي الجهاز الطبي في النادي والرابطة والدوري الانكليزي الممتاز".

وقال الاتحاد الانكليزي في بيان في وقت لاحق من الخميس إنه "يعمل مع استون فيلا سويًا لمحاولة ضمان اقامة المباراة بين النادي وليفربول في الدور الثالث من كأس انكلترا في موعدها المحدد في فيلا بارك مساء غد (الجمعة)". وتابع "القرار النهائي سيتخذ غدًا بانتظار نتائج فحوصات كوفيد-19 اضافية".

وبات فيلا رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من اصابات عدة في صفوفه في الشهرين الاخيرين ما زاد من الشكوك حول اكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

والغيت ثلاث مباريات في الدوري الانكليزي في الايام الاخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس بعد غد السبت لوجود اصابات عدة في صفوف الاخير.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الاندية خلال الاسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الاسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.



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