ريال مدريد يكشف عن نتيجة عينة زيدان قبل مباراة أوساسونا

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي ريال مدريد عن نتيجة عينة فحص كورونا المستجد، الخاصة بمدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، عقب غيابه عن تدريبات الفريق، بداعي وجود شكوك في إصابته بـ "كوفيد 19".



وذكر "الملكي" في بيان رسمي، الجمعة، أن عينة زيدان جاءت سلبية، بعدما كان المدرب الفرنسي قد اختلط بأحد أقاربه الذين تبين إصابته لاحقا بفيروس كورونا.



وغاب زيدان عن مران ريال مدريد احترازيا، لحين صدور نتيجة الفحص، وقام بعزل نفسه، بينما بات يستطيع المدرب الفرنسي قيادة "الملكي" أمام أوساسونا غداً السبت في الدوري الإسباني عقب تأكده من سلامته.





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