بداية مخيبة لبوكيتينو مع سان جرمان

المصدر: وكالات

تعثر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في أول امتحان له مع نادي باريس سان جرمان حين تعادل 1-1 مع سانت إتيان في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي شهدت انفرداً في الصدارة لنادي ليون بفوزه 3-2 على لنس، وخسارة مفاجئة لليل أمام أنجيه 2-1. وتخلف سان جرمان بثلاث نقاط عن المتصدر، بعدما افتتح سانت إتيان التسجيل مستغلاً خطأ من دفاع فريق العاصمة، عندما وصلت الكرة إلى اللاعب رومان هاموما الذي أسكن الكرة في الشباك (19).

لكن سان جيرمان لم ينتظر أكثر من ثلاث دقائق لتعديل النتيجة عن طريق الإيطالي مويس كين الذي تلقى تمريرة في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو فيراتي ليضع الكرة سهلة في المرمى (22).

وبعدما ارتطمت رأسية لمهاجم سانت إتيان الغابوني دينيس بوانغا بالعارضة في الدقيقة 70، أضاع كين فرصة التقدم حين سدد كرة من أمام المرمى، اعتلت العارضة (71). وسنحت فرصة للأرجنتيني أنخل دي ماريا، حين سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمكن الحارس من صدها ببراعة (76). وأهدر الإسباني بابلو سارابيو فرصة خطيرة حين أضاع بتسديدة قوية كرة هيأها له كين (90+3). وبالتالي بات سان جرمان ثانياً بـ36 نقطة، خلف ليون الذي رفع رصيده إلى 39.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news