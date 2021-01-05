عدد قياسي من إصابات كورونا في أسبوع واحد بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم عن تسجيل عدد قياسي من إصابات فيروس كورونا، بواقع 40 اصابة في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الاندية خلال الاسبوع المنصرم، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار الموسم كما هو مخطط له.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الاسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.

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