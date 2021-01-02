مانشستر سيتي الأوفر حظاً في التعاقد مع ميسي

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن مانشستر سيتي يعد الأوفر حظاً للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي بات حراً في التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية. وذكرت أن النادي الإنجليزي كان قريباً من التعاقد مع ميسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تقدم اللاعب الأرجنتيني بطلب للرحيل عن برشلونة الإسباني.

وأضافت أن "السيتي" قد يدخل في مفاوضات مع برشلونة للتعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرة إلى أن باريس سان جيرمان يطمع في أن يستغل الصداقة التي تجمع البرازيلي نيمار مع "البرغوث"، وأن يقنعه بالانضمام إلى النادي الباريسي.

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